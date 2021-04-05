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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma bir ayda 8 terör örgütü şüphelisini yakaladı

İHA

Jandarma bir ayda 8 terör örgütü şüphelisini yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Mart ayında yapılan çalışmalarda FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütü suçlarından 8 şüpheli yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Mart 2021 dönemi faaliyetleri kapsamında; 36 kasten yaralama olayında yakalanan 58 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edildi. 12’si evden, 7’si inşaattan, 5’i işyerinden, 6’sı kablo, 6’sı bağ bahçe ve tarladan, 1’i hayvan, 1’i otodan, 1’i motosiklet hırsızlığı ve 9’u dolandırıcılık olayı olmak toplam 48 olayda 46 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. 1 yasadışı giriş, 1 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 11 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak/bulundurmak/kullanmak, 1 5015 sayılı Kanuna Muhalefet, 7 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet, 5 resmi ve özel belgede sahtecilik, 1 parada sahtecilik, 1 6136 sayılı Kanuna Muhalefet, 9 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar olmak üzere 37 olayda toplam 51 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. İcra edilen Kaçakçılık ve Organize Suçlara yönelik operasyonlarda; 36 gram esrar, 1 gram eroin, 35 gram metamfetamin, 394 gr. bonzai, 4 adet captagon, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 665 litre alkollü içki, 4 bin 500 adet içi tütün dolu makaron, 88 paket kaçak sigara, 76 adet tarihi eser, 2 adet sahte belge ve 13 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi. Terör ile mücadele kapsamında; FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK terör örgütü suçlarından 8 olayda 11 şüpheliden 8’i yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Dönem içerisinde ailesi ve yakınları tarafından kayıp şahıs müracaatında bulunulan 6 şahıstan 3’ü bulundu. Çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 268 şahıs yakalandı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 25 aile hakkında 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali'nden işlem yapıldı. Sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' ve 'Kabahatler Kanununun 33’ünücü maddesi' gereğince işlem yapıldı. Çocuk ve kadın ile ilgili işlemlerin yürütülmesinde paydaş olan diğer kurum ve kuruluşlara koordine kurularak faaliyetlerin bütünlük içinde yürütülmesi sağlandı.
Öte yandan jandarma ekiplerince; koronavirüs salgınıyla etkin mücadele edebilmek için yapılan denetimlerde; 66 kişiye maske takmamak, 5 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak, 103 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, 4 kişiye karantina kuralını ihlal, 2 kişiye toplu yemek vermek ve 2 işyerine idari para cezası işlemi yapıldı. Emniyet ve asayişin temini maksadıyla, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Huzur Güven Uygulamasında; sorgulaması yapılan 2 bin 733 şahıstan 6’sı yakalanırken 14 gram esrar ele geçirildi. Kontrolü yapılan bin 794 araçtan 96 araca cezai işlem uygulandı, 11 araç trafikten men edildi 1 araç yakalandı. 156 umuma açık işyerinin kontrolü yapıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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