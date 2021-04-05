ERÜ’de 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl' Programı Düzenlendi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından 2021 Yılı İstiklal Marşı Etkinlikleri kapsamında 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl' kutlama, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma ve şiir dinletisi programı düzenlendi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu’nda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyularak gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Fakülte Dekanları, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Kasım Özgen ile akademisyenler katıldı. Etkinliğin Açılış konuşmasını yapan Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Onur Korkmaz katılımcılara teşekkür etti. Korkmaz, “Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy sadece İstiklal Marşımızın yazarı değil, aynı zamanda Türk milleti için vatan, millet, bağımsızlık ve özgürlük kavramlarının karşılığıdır. O yalnızca şair değil, aynı zamanda milli mücadeleyi on kıtaya ve 41 dizeye sığdırarak bu mücadeleyi en mükemmel bir şekilde dile getiren bir şahsiyettir” dedi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış da yaptığı konuşmada etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Çalış, sözlerine şöyle devam etti;

"Nasıl bayrağımız bizim için bir namussa, İstiklal Marşımız da bizim için bir namustur. Asla onu yere düşürmeyiz ve ilelebet de var olmaya devam edecektir. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşımız tüm Türk Milletinin onurudur. Allah bir daha bizlere İstiklal Marşı yazdırmasın."

Açılış konuşmalarının ardından Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Moralı tarafından Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatı hakkında bilgiler verildi. Asuman Yiğitoğlu tarafından müzik eşliğinde şiirlerin seslendirildiği etkinlik, plaket takdiminin ardından sona erdi.

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