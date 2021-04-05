Develi Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

Develi Belediyesi, Nisan Ayı olağan meclis toplantısını Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın öncülüğünde ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirdi.

Maske ve sosyal mesafe kuralına riayet edilerek yapılan toplantıda belediye daimi encümen üyeleri ve ihtisas komisyon üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan seçime göre: Daimi Encümen Üyeleri: Adnan Sezer, Nejla Keleş, Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Şaban Çetin, Belediye Meclisi 2. Başkan Vekili Ali Kabak, Meclis Katip Üyeleri Adnan Sezer, Nejla Keleş, İmar Komisyon Üyeleri Mustafa Dinç, Hakan İsmet Medeni, Kelami Paksoy, Plan Bütçe Komisyonu Ahmet Gönen, İsmail İzmirli, Hacı Murat Güllü, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu Tufan Nayman, Şerife Parlak, Adem Sinin oldu. Önceki dönem encümen ve komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Cabbar yeni seçilen üyelere de başarılar diledi. 5 Nisan Avukatlar Günü münasebetiyle Hakan İsmet Medeni’ye de hediye takdim eden Başkan Cabbar; "Aldığımız ve alacağımız bütün kararları Yüce Mevla'nın hayırlara tebdil etmesini diliyor, sizlerle beraber Develimiz için en güzelini bulma yolunda girdiğimiz bu mücadelede başarılar diliyor, bütün meclis üyelerine teşekkür ediyorum" diyerek toplantıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.