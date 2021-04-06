Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi

İHA

Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, HayırseverBüyükşehir Belediyesi işbirliği ile Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Kayseri’ye kazandırıldığını belirterek, merkezin mayıs ayında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Yavrularımızın engelsiz bir biçimde sorunlarını paylaşarak yetişmesi ve topluma kazandırılması amacıyla çok güzel bir merkez ortaya çıktı” dedi.
Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısına yapılan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve ilgili yöneticilerle birlikte incelemelerde bulundu. Engelsiz yaşam merkezinin donanım ve fonksiyonellik açısından alanında Türkiye'nin en kapsamlı merkezi olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, mayıs ayı itibariyle merkezin hayata geçirileceğini duyurdu. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:
“Hayırseverimiz ve Büyükşehrimizin iş birliği ile proje hayata geçirilme aşamasına geldi. 018 yaş grubunda yer alan zihinsel engelli yavrularımızın her türlü eğitimi alacağı, bir eğitim kompleksi ve rehabilitasyon merkezi olacak. Sosyal alanlarıyla eğitim alanlarıyla gerek fizik tedavi gerekse diğer alanlarda etkili olabilecek merkezleriyle yavrularımızın engelsiz bir biçimde yetişmesi ve büyümesi için problemlerini en aza indirdikleri bir merkez. Proje bünyesinde; 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alacak. Ayrıca çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor. Şehrimize, yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun.”
“BURASI BİR HAYAT MERKEZİ”
“Emeğe geçen tüm kardeşlerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:
“Hayırseverimiz, değerli büyüğümüz Ali Rıza Özderici ve onun kıymetli ailesi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca hatırlanacağı üzere hemen yanı başında kapalı tenis kortumuz, kapalı spor salonumuz ve yüzme havuzumuzda projelendirildi. Yine ayrıca misafirhanemiz. Şehrimize dışarıdan gelen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yakınları tedavi gören dostlarımıza, misafirlerimize yardımcı olmak için tesisimizin yapımı da sürmekte. Burası bir hayat merkezi. Kayseri'mize, bölgemize hayırlı olsun.”
PROJEDE NELER VAR?
Proje arsa alanı 8 bin 700 metrekare olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenli kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve baybayan engelli wc yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Güreş Milli takımına Kayseri’den 7 sporcu
YEREL HABERLER Güreş Milli takımına Kayseri’den 7 sporcu
Gizem Elmaağaçlı milli takımın madalya umudu olacak
YEREL HABERLER Gizem Elmaağaçlı milli takımın madalya umudu olacak
Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR hakemi Bahattin Şimşek
YEREL HABERLER Trabzonspor-Kayserispor maçının VAR hakemi Bahattin ...
Doktor başkandan sağlık mesajı
YEREL HABERLER Doktor başkandan sağlık mesajı
Ali Ateş’in yeni takımı Tekirdağ Kapaklıspor oldu
YEREL HABERLER Ali Ateş’in yeni takımı Tekirdağ Kapaklıspor oldu
Ali Ataş’ın yeni takımı Tekirdağ Kapaklıspor oldu
YEREL HABERLER Ali Ataş’ın yeni takımı Tekirdağ Kapaklıspor oldu
Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği milli oyuncuyu ranklerine kattı
YEREL HABERLER Sedat Kılınç Kayseri Gençlerbirliği milli oyuncuyu ...
Büyükkılıç, Anlamlı Kitap kampanyasına 1038 kitap ile destek verdi
YEREL HABERLER Büyükkılıç, Anlamlı Kitap kampanyasına 1038 kitap ile ...
Melikgazi Sosyal Tesise Alpaslan Türkeş İsmini Verdi
YEREL HABERLER Melikgazi Sosyal Tesise Alpaslan Türkeş İsmini Verdi
Hacılar Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Hacılar Belediyesi Nisan ayı Meclis Toplantısı ...
Firmanın sendikal örgütlenmeyi engellemesi işçilerin iş bırakmasına neden oldu
YEREL HABERLER Firmanın sendikal örgütlenmeyi engellemesi işçilerin ...
Kayseri'deki FETÖ operasyonu devam ediyor Mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen 15 muvazzaf ve ihraç edilmiş asker yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki FETÖ operasyonu devam ediyor Mahrem ...
Televizyonda çocukların yüksekten düştüğünü gördü 'ultrasonik sinyal' yaptı
YEREL HABERLER Televizyonda çocukların yüksekten düştüğünü gördü ...
Hem öğretmen hem yazar 37 yaşındaki Özel Eğitim Öğretmeni Cezmi Eşelioğlu 5 kitap çıkardı
YEREL HABERLER Hem öğretmen hem yazar 37 yaşındaki Özel Eğitim ...
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Gurbetçilerden Tomarza'ya büyük destek
YEREL HABERLER Gurbetçilerden Tomarza'ya büyük destek
Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı Mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları belirlenen muvazzaf ve ihraç edilmiş 20 askeri personeli yakalamak için operasyon başlatıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı Mahrem ...
Melikgazi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu onaylandı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi 2020 yılı faaliyet raporu ...
Kayserispor, 22 kişi ile Trabzon’da
YEREL HABERLER Kayserispor, 22 kişi ile Trabzon’da
Polise silah çeken şahsa 3 yıl 1 ay hapis
YEREL HABERLER Polise silah çeken şahsa 3 yıl 1 ay hapis
Başkan Çolakbayrakdar: "İşimiz, gücümüz Kocasinan"
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: "İşimiz, gücümüz Kocasinan"
Develi Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Develi Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı
ERÜ’de 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl' Programı Düzenlendi
YEREL HABERLER ERÜ’de 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklâl' Programı ...