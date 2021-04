Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, HayırseverBüyükşehir Belediyesi işbirliği ile Türkiye’nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi’nin Kayseri’ye kazandırıldığını belirterek, merkezin mayıs ayında hizmet vermeye başlayacağını duyurdu. Başkan Büyükkılıç, “Yavrularımızın engelsiz bir biçimde sorunlarını paylaşarak yetişmesi ve topluma kazandırılması amacıyla çok güzel bir merkez ortaya çıktı” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısına yapılan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman ve ilgili yöneticilerle birlikte incelemelerde bulundu. Engelsiz yaşam merkezinin donanım ve fonksiyonellik açısından alanında Türkiye'nin en kapsamlı merkezi olacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, mayıs ayı itibariyle merkezin hayata geçirileceğini duyurdu. Büyükkılıç, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hayırseverimiz ve Büyükşehrimizin iş birliği ile proje hayata geçirilme aşamasına geldi. 018 yaş grubunda yer alan zihinsel engelli yavrularımızın her türlü eğitimi alacağı, bir eğitim kompleksi ve rehabilitasyon merkezi olacak. Sosyal alanlarıyla eğitim alanlarıyla gerek fizik tedavi gerekse diğer alanlarda etkili olabilecek merkezleriyle yavrularımızın engelsiz bir biçimde yetişmesi ve büyümesi için problemlerini en aza indirdikleri bir merkez. Proje bünyesinde; 11 adet grup eğitim odası, 3 adet atölye, 3 adet yaşam evi, 8 adet bireysel eğitim odası, 3 adet eğitmen odası, çok amaçlı salon, yemekhane, yönetim ofisleri ve ıslak hacim grupları yer alacak. Ayrıca çevre düzenlenmesi kapsamında, her eğitim bloğuna hizmet verecek, 3 ayrı oyun alanı ve bahçesi, sera ve hobi bahçesi alanı, açık spor sahası, kum havuzu gibi destekleyici fonksiyonlar da yer alıyor. Şehrimize, yavrularımıza hayırlı uğurlu olsun.”

“BURASI BİR HAYAT MERKEZİ”

“Emeğe geçen tüm kardeşlerimize, çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” diyen Başkan Büyükkılıç, şöyle devam etti:

“Hayırseverimiz, değerli büyüğümüz Ali Rıza Özderici ve onun kıymetli ailesi başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Ayrıca hatırlanacağı üzere hemen yanı başında kapalı tenis kortumuz, kapalı spor salonumuz ve yüzme havuzumuzda projelendirildi. Yine ayrıca misafirhanemiz. Şehrimize dışarıdan gelen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yakınları tedavi gören dostlarımıza, misafirlerimize yardımcı olmak için tesisimizin yapımı da sürmekte. Burası bir hayat merkezi. Kayseri'mize, bölgemize hayırlı olsun.”

PROJEDE NELER VAR?

Proje arsa alanı 8 bin 700 metrekare olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’nin bina zemin kat oturum alanı ve toplam kapalı inşaat alanı 3 bin 200 metrekareden oluşuyor. Merkezde, farklı yaş grupları ve yaş aralıkları düşünülerek, 3 ayrı eğitim bloğu tasarlandı. Eğitim blokları, ana kütleden, mental engellilerin ve farklı yaş gruplarının birbirine zarar vermesini engellemek amacıyla kontrollü güvenli kapısı ile ayrıldı. Her bir eğitim bloğu içerisinde; bireysel eğitim odaları, grup eğitim odaları, günlük hayata uyum sağlamayı öğrenebildikleri yaşam evleri, atölyeleri, teneffüshaneleri, öğrenci giyinme ve temizlik odası, eğitmen odası ve baybayan engelli wc yer alıyor.

