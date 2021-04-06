Filyasyon ekipleri, ev ev virüsün izini sürüyor



Melih KAMIŞ-Yusuf Mehmet BAŞKAL/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de koronavirüs salgınına karşı ön cephede savaşan filyasyon ekipleri, evlerinde izole edilen Covid-19 hastaları ile temaslıların takibini sağlamak ve virüsün yayılımının önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor.

Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan koronavirüs salgınına karşı filyasyon ekipleri sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Kayseri'de de filyasyon ekipleri, hastalığın yayılımının önüne geçmek için 24 saat görev yapıyor. İkişer kişilik ekiplerden oluşan filyasyon ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren Kayseri sokaklarında virüsün izini sürüp, ev ev gezerek testi pozitif çıkan hastaları ziyaret edip, ilaçlarını teslim ederken, temaslılarını da bulmaya çalışıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan diş hekimi Mesut Tekeoğlu ile Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü´nde çalışan Dr. Nihal Çelikten, pandeminin başından bu yana omuz omuza hastalığın yayılmasına karşı mücadele veriyor. Tekeoğlu ve Çelikten, koronavirüse yakalanan vatandaşlara ilaçlarını vererek, karantina sürecinde yapması gerekenleri anlatırken, acil durumlarda ise, hastaların veya temaslıların hastaneye sevkini sağlıyor.

'TEMASLILARINI SÖYLEMEMELERİ BİZİ ZORLADI'

Nihal Çelikten, pandeminin başından bu yana yoğun tempoda çalıştıklarını söyleyerek, bu süreçte karşılaştıkları zorlukları anlattı. Çelikten, "Bu süreçte hastaların temaslı olduğu kişileri sonradan söyleyip ya da hiç söylememeleri ve test veren vatandaşların tekrar iş yerinde çalışmaya devam etmesi bizleri çok zor durumlara soktu. Bu süreçte bizler de hasta olmaktan ve etrafımıza hastalığı bulaştırmaktan herkes gibi tedirgin oluyoruz. Lütfen herkes kurallara uysun. Bu kuralların yazılı kurallar olmasına gerek yok, herkes neler yapılması gerektiğini zaten biliyor. Tedbirli davranalım. Test sonucu pozitif olan hastalar temaslılarını bizden saklamazlarsa, çok memnun oluruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte filyasyon ekipleri olarak bizler de yorulduk. Herkes tedbirlere uymaya devam etsin" diye konuştu.

'TEST VERMİŞLER, ZİYARETÇİ KABUL ETMİŞLER'

Mesut Tekeoğlu ise testi pozitif çıkan kişilerin çalıştığı iş yerlerinde temaslıların gizlendiğine şahit olduklarını anlatarak, "Bazı iş yerleri temaslı olduklarını söylememelerini istiyor. Bazen aileleri 'karantinaya girmesin' diyerek söylemiyorlar. Bu durum vakaların daha çok artmasına neden oluyor. Pozitif vakalar temaslı olduğu kişileri bize bildirirlerse, biz onları izolasyona aldığımız zaman vakaları azaltabiliriz. Bir gün 23.30 civarında bir aileye gittik. Gündüz test vermişler, akşamına o aileye akrabaları ziyarete gelmiş. 4 kişilik bir aile kendilerini ziyarete gelen 6 kişiye de bulaştırmışlar. Normalde bir vaka 15-20 dakikalık bir süre zaman alıyor. O ailede 1 saati aşkın süre vakit harcadık. Bir şüphe olduğu için test yaptırmışlar, üstüne akraba ziyareti olmasa kendileri bu kadar etkilenmeyecekti. Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; pandemi sürecinde çok basit olan ziyaretleri gerçekleştirmeyelim. Bu süreçte hem kendi sağlıklarını tehlikeye atıyorlar hem de filyasyon ekiplerinin işini zora sokuyorlar" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Melih KAMIŞ-Yusuf Mehmet BAŞKAL

2021-04-06 13:37:40



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