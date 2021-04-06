Talas Belediyesi’nden şehit yakınları ve gazilere mezar tahsisi

Talas Belediye Meclisi’nin aldığı kararla gazi eşleri ile şehitlerin annebaba ve eşlerine ücretsiz mezar tahsisi yapılacak.
Talas Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan toplantısında oy birliği ile alınan karar gereği Talas’ta ikamet eden gaziler ile şehitlerin eşleri ve annebabalarına ücretsiz mezar tahsis edilecek.
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi’nin talebi üzerine yapılan değerlendirmede, talep edilmesi ve vefatları halinde gazi eşleri ile şehitlerin annebabaları ve eşlerine ücretsiz mezar tahsis edilmesi karara bağlandı.
Önceki uygulamada sadece gazilere ve şehitlere ücretsiz olarak mezar tahsis edilebiliyordu. Alınan kararla gazilerin eşlerine ve şehitlerin annebabalarıyla eşlerine mezar tahsisi sağlanmış oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.