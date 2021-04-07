OSB Teknik Koleji ligi 8.sırada tamamladı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 20202021 sezonunu tamamladı.

Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji sezonu deplasmanda Adam Voleybol’u 30 yenerek tamamladı.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1.Ligde sezonu 20 maçta 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 8.sırada tamamladı. TuruncuSiyahlı ekip bu sezon 2.haftada Numune Gençlikspor’u 30, 5.haftada Sakarya Voleybolspor’u 31, 6.haftada Antalyaspor’u 31, 13.haftada Numune Gençlikspor 30, 17.Haftada Antalyaspor’u 30, 18.haftada Çukurova Belediyespor’u 32, 19.haftada Nevşehir Belediyespor’u 30 ve 22.haftada Adam Voleybolspor’u 30 mağlup etmeyi başardı.

OSB Teknik Koleji'nin oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

1.Hafta OSB Teknik Koleji 03 Bolu Belediyespor

2.Hafta Numune Gençlik 03 OSB Teknik Koleji

3.Hafta OSB Teknik Koleji 03 Merinos

4.Hafta BAY

5.Hafta OSB Teknik Koleji 31 Sakarya Voleybolspor

6.Hafta Antalyaspor 13 OSB Teknik Koleji

7.Hafta OSB Teknik Koleji 03 Çukurova Belediyespor

8.Hafta Nevşehir Belediyespor 30 OSB Teknik Koleji

9.Hafta OSB Teknik Koleji 03 TED Ankara Kolejliler

10.Hafta Kalecik Belediyespor 30 OSB Teknik Koleji

11.Hafta OSB Teknik Koleji 13 Adam Voleybol

12.Hafta Bolu Belediyespor 30 OSB Teknik Koleji 13.Hafta

13.Hafta OSB Teknik Koleji 30 Numune Gençlik

14.Hafta Merinos 31 OSB Teknik Koleji

15.Hafta BAY

16.Hafta Sakarya Voleybolspor 30 OSB Teknik Koleji

17.Hafta OSB Teknik Koleji 30 Antalyaspor

18.Hafta Çukurova Belediyespor 23 OSB Teknik Koleji

19.Hafta OSB Teknik Koleji 30 Nevşehir Belediyespor

20.Hafta TED Ankara Kolejliler 31 OSB Teknik Koleji

21.Hafta OSB Teknik Koleji 13 Kalecik Belediyespor

22.Hafta Adam Voleybol 03 OSB Teknik Koleji

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