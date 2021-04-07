OSB Teknik Koleji ligi 8.sırada tamamladı

Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji 20202021 sezonunu tamamladı.
Sigorta Shop Kadınlar 1.Lig B Grubunda mücadele eden Kayseri ekibi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji sezonu deplasmanda Adam Voleybol’u 30 yenerek tamamladı.
Bu sezon ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1.Ligde sezonu 20 maçta 8 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile 8.sırada tamamladı. TuruncuSiyahlı ekip bu sezon 2.haftada Numune Gençlikspor’u 30, 5.haftada Sakarya Voleybolspor’u 31, 6.haftada Antalyaspor’u 31, 13.haftada Numune Gençlikspor 30, 17.Haftada Antalyaspor’u 30, 18.haftada Çukurova Belediyespor’u 32, 19.haftada Nevşehir Belediyespor’u 30 ve 22.haftada Adam Voleybolspor’u 30 mağlup etmeyi başardı.
OSB Teknik Koleji'nin oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;
1.Hafta OSB Teknik Koleji 03 Bolu Belediyespor
2.Hafta Numune Gençlik 03 OSB Teknik Koleji
3.Hafta OSB Teknik Koleji 03 Merinos
4.Hafta BAY
5.Hafta OSB Teknik Koleji 31 Sakarya Voleybolspor
6.Hafta Antalyaspor 13 OSB Teknik Koleji
7.Hafta OSB Teknik Koleji 03 Çukurova Belediyespor
8.Hafta Nevşehir Belediyespor 30 OSB Teknik Koleji
9.Hafta OSB Teknik Koleji 03 TED Ankara Kolejliler
10.Hafta Kalecik Belediyespor 30 OSB Teknik Koleji
11.Hafta OSB Teknik Koleji 13 Adam Voleybol
12.Hafta Bolu Belediyespor 30 OSB Teknik Koleji 13.Hafta
13.Hafta OSB Teknik Koleji 30 Numune Gençlik
14.Hafta Merinos 31 OSB Teknik Koleji
15.Hafta BAY
16.Hafta Sakarya Voleybolspor 30 OSB Teknik Koleji
17.Hafta OSB Teknik Koleji 30 Antalyaspor
18.Hafta Çukurova Belediyespor 23 OSB Teknik Koleji
19.Hafta OSB Teknik Koleji 30 Nevşehir Belediyespor
20.Hafta TED Ankara Kolejliler 31 OSB Teknik Koleji
21.Hafta OSB Teknik Koleji 13 Kalecik Belediyespor
22.Hafta Adam Voleybol 03 OSB Teknik Koleji
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