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7 yıl önce boşandığı eşini kıskançlık nedeniyle 15 kez bıçaklayıp öldürdü Kayseri'deki cinayet 4 bin 500 saatlik kamera görüntüsü izlenerek aydınlatıldı

İHA

7 yıl önce boşandığı eşini kıskançlık nedeniyle 15 kez bıçaklayıp öldürdü Kayseri'deki cinayet 4 bin 500 saatlik kamera görüntüsü izlenerek aydınlatıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklanıp öldürüldükten sonra yol kenarına bırakılan kadının 7 yıl önce boşandığı eşi tarafından öldürdüğü tespit edildi. Polis ekipleri cinayeti, 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerasını titizlikle incelemesinin ardından aydınlatırken, cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiği tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, Saraybosna Mahallesi'nde 2 Nisan’da, bir kadının yol kenarında hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği tespit edilemeyen talihsiz kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerine plaka ve modeli belirsiz koyu renkli bir araçla geldiğini, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı belirledi. 4 bin 500 saatlik kamera görüntüsü izleyen ve yaklaşık 50 kilometrelik alanda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüpheli otonun mahalleler arasında daha çok kamera olmayan ara sokaklar ile karanlık yerleri kullanarak geçtiğini tespit etti. Yapılan titiz kamera çalışması sonucunda aracın en son Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’ne girdiğini belirleyen ekipler, mahallede fiziki ve kamera çalışmasını derinleştirdi. Ekipler, aracın mahallede bulunan bir apartman bahçesinde park halinde buldu.
Araç ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda aracın sahibinin Y.T. (40) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheli şahsı düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi ile ilgili olarak şüpheli Y.T.’nin arasındaki durum araştırıldığında ise cesedin Y.T.’nin 2014 yılında boşandığı Fatma A. (33) olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.T., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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