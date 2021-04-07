Başkan Büyükkılıç Covid-19'a yakalandı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, koronavirüse yakalandı.

Ankara'da yapılacak olan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmadan önce Covid19 testi yaptıran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın sonucu pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan Başkan Büyükkılıç'ın evinde karantina altına alındığı öğrenildi.

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