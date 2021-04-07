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Ramazan ayında pastırma ve sucukta fiyat artışı olmayacak KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: “Ramazan’da merdiven altı pastırma ve sucuk üretimine karşı bilindik ürünler tercih edilmeli” “Pastırma ve sucuk satışı Ramazan ayında yüzde 20-25 arası artıyor”

İHA

Ramazan ayında pastırma ve sucukta fiyat artışı olmayacak KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış: “Ramazan’da merdiven altı pastırma ve sucuk üretimine karşı bilindik ürünler tercih edilmeli” “Pastırma ve sucuk satışı Ramazan ayında yüzde 20-25 arası artıyor”

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Ramazan ayında sofraların vazgeçilmesi olan pastırma ve sucuğun fiyatında artış olmayacağını söyleyerek, merdiven altı üretim yapan firmalara karşı vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı.
Her yıl Ramazan ayında satışların arttığını ve bu sene fiyatlarda zam olmayacağını söyleyen Recep Bağlamış, “Öncelikle Ramazan ayının bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Biliyorsunuz geçen yıla oranla pastırma ve sucuk fiyatlarında yüzde 10 ile 15 arasında bir artış oldu. Ramazan ayına özel bir artış söz konusu değil. Geleneksel ürünümüz olan pastırma ve sucuk, özellikle Ramazan ayında sofralarımızın vazgeçilmez bir ürünüdür. Geçen yıl sucukta perakende satış fiyatı ortalama 65 ile 85 TL arasındaydı 2021 yılında ise bu fiyatlar 70 ile 90 TL aralığında oluşmaya başladı. Pastırmada ise 130 ile 170 TL arasında 2020 yılında perakende satış fiyatı vardı. 2021 yılında ise bu satış fiyatları150 ile 220 TL aralığında oluşmaya başladı. Üretimde biz Kayseri Ticaret Borsası’ndaki tescilli ürünlere göre kıyas yapabiliyoruz ama ortalama olarak Ramazan ayında diğer aylara nazaran yüzde 20 ile 25 arasında satışlarda bir artış söz konusu olabilir. Çünkü her yıl Ramazan ayında özellikle pastırma ve sucuk satışları diğer aylara nazaran bu artışı gösteriyor” dedi.
Başkan Bağlamış, merdiven altı ürünlere karşı vatandaşların dikkatli olmasını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Ramazan ayında biliyorsunuz özellikle lokanta ve kafeler hizmete kapalı ama perakende satış yapan noktalarımız açık olacak. Satın alma yaparken tedariklerde özellikle hijyen kurallarına dikkat ederek alış veriş yapmalarını temenni ediyorum. Biliyorsunuz ilimiz kırmızı ve bunu maviye çevirmek adına vatandaşlarımızdan da özellikle kurallara riayet etmelerini bekliyorum. Hayırlısı ile bayrama erişeceğiz inşallah. Merdiven altı üretim konusunda da Kayseri’de zaten böyle bir üretim yok. Bizim ilimiz Türkiye’ye liderlik yapan bir il ve merdiven altı üretimler bizim ilimizde asla söz konusu değil. Diğer illerde de böyle bir üretim varsa tabi ki vatandaşlarımız özellikle ismi belli olan bilindik yerlerden satın alımlarını yapsınlar.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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