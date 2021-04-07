Trabzonspor maçında 10 kurtarış yapan Doğan, gündem oldu

İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) HES Kablo Kayserispor kalecisi Doğan Alemdar (18), dün oynanan Trabzonspor deplasmanında 10 kurtarış yaparak takımın kazandığı 1 puanda önemli paya sahip oldu.
Hes Kablo Kayserispor´un Romanyalı kalecisi Silviu Lung´un sezon başında sakatlanmasının ardından kale İsmail Çipe´ye emanet edildi. İsmail Çipe´nin de sakatlık yaşaması ile görevi devralan Doğan Alemdar 18 maçtır kaleyi koruyor. Genç futbolcu bu maçlarda kalesinde 23 gol gördü. Başarılı performansıyla takımın tecrübeli ismi Silviu Lung´u yedek bırakan Doğan, dün oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Trabzonspor maçında 10 başarılı kurtarışa imza attı. Genç eldivenin bu başarısı sosyal medyada gündem oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2021-04-07 14:09:12
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