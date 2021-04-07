Büyükkılıç’ın tarıma verdiği önem rakamlara yansıdı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma sağladığı desteğin büyüklüğü rakamlara yansıdı. 2020 yılında tarıma sağlanan 10 milyon 431 bin 658 TL’lik destek bütçesi ile Kayseri, Türkiye genelinde 30 büyükşehir arasında 7’nci sırada yer aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından yapılan ‘Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma’ araştırmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarıma verdiği destekler ile gündeme gelerek, tarıma ayrılan bütçe miktarında 30 büyükşehir içerisinde 7’nci sırada yer alma başarısı gösterdi. Türkiye Belediyeler Birliği Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan ‘Büyükşehirlerde Tarım ve Kırsal Kalkınma’ adlı kitapta yer alan araştırmada Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin tarıma destek bütçesi 2019 yılında 5 milyon 482 bin 277 TL olarak gerçekleşirken, 2020 yılında ayrılan bütçe ise iki kat artış göstererek 10 milyon 431 bin 658 TL'ye yükseldi.

Tarım ve hayvancılığın gelişme gösterdiği Kayseri’nin bu gelişimine Büyükşehir Belediyesi ortak oldu.

Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık alanında sadece Kayseri ekonomisi değil ülke ekonomisine de büyük katkıları olacak Beydeğirmeni Besi Bölgesi’ni kazandırırken, diğer taraftan tarımı desteklemek için de bütçe ayırıyor. Bu kapsamda tarımı desteklemek adına 2020 yılında 10 milyon liranın üzerinde tarımsal destek bütçesi ayıran Büyükşehir Belediyesi, büyükşehirler içerisinde tarıma önemli destek sağlayan belediyelerden oldu.

Her zaman çiftçinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, bundan sonra da tarım ve hayvancılık ile uğraşan üreticilere desteğini sürdürmeyi planlıyor.

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