Kayserisporlu Muğdat, bu sezon ilk golünü attı

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor´un sezon başında transfer ettiği Muğdat Çelik, bu sezon Trabzonspor'a karşı ilk golünü attı.

Hes Kablo Kayserispor´un sezon başında transfer ettiği Muğdat Çelik, sezonun ilk yarısında oynadığı 9 maçın 3'üne ilk 11'de başladı. Performansı nedeniyle devre arası kendisine kulüp bulması istenilen ve kadro dışı kalan Muğdat, ligin ikinci yarısında affedildi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu´nun göreve gelmesinin ardından 2 maça da ilk 11´de çıkan 31 yaşındaki futbolcu dün oynan Trabzonspor maçında ilk golünü kaydetti. Muğdat, maçın 46'ncı dakikasında yerini Attamah'a bıraktı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-07 15:31:16



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