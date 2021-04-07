Silahlı gasp yapan 4 kişiye 10’yıl hapis cezası verildi

Kayseri’de silahlı gasp yapan biri kadın 4 kişiye yapılan yargılama sonucunda 10’ar yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mağdur M.Ç., ile tutuksuz yargılanan sanıklar Ş.A., M.A., M.B. ve M.A. hazır bulundu.

Yargılamada mağdur M.Ç., “Ş.A. ile sosyal medyadan tanıştım ve beni evine çağırdı. Gece eve gittiğimde kapıyı arkamdan kilitlediler. M.A.’da elindeki silahın kabzasıyla kafama vurarak beni darp etti. Cebimde bulunan bin 890 TL paramı aldılar. Daha sonra beni Belsin civarında bulunan bir eve götürdüklerinde dalgınlıklarından faydalanarak ellerinden kaçtım. Şikayetçiyim” diye ifade verdi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Ş.A., M.A., M.B. ve M.A. yapılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında silahlı gasp suçundan Ş.A., M.A., M.B. ve M.A’ya 10’ar yıl hapis cezası verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.