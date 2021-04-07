Yeşilhisarlı gençlere Kudüs anlatıldı

Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Kayseri Cihannüma İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Yeşilhisar Kaymakamlığının konuğu olarak ilçe gençlerine Kudüs'ü anlattı.

Yeşilhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği etkinliğe Beytülmakdis Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ve Kayseri Cihannüma İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç konuşmacı olarak katıldı. Seminere Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, öğretmen ve çeşitli okullardan öğrenciler katıldı.

Yeşilhisar Belediyesi Kaymek Salonunda gerçekleştirilen söyleşide Başkan Konaç, Kudüs'ü anlattı. Konaç, “Kudüs'ü savunmak Anadoluyu savunmaktır" diyerek Kudüs'ün kadim tarihini, Müslümanlık, Hristiyanlık ve Yahudilikte Kudüs'ün önemi, Kudüs'te genç olmanın ne demek olduğunu Kudüs ziyaretleri ve izlenimleri eşliğinde anlattı.

Sunum boyunca gençlerin ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Avukat Fevzi Konaç, "Nasip olursa bu salondan bir gencimizi Beytülmakdis Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği olarak Kudüs ziyaretine götürmek için söz veriyoruz" dedi.

Programda Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram da konuştu. Bayram, Kudüs'ü anlatan Fevzi Konaç'a teşekkür etti ve Kudüs'ün Türkiye'nin ve İslam Dünyasının kırmızı çizgisi olduğunu belirtti.

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