Kayseri Amatör Spor Camiasının Acı Günü

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden Argıncıkspor kalecisi Ümit Koçer’in acı haberi, amatör spor camiasını yasa boğdu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde dün akşamüzeri meydana gelen trafik kazasında Ümit Koçer’in kullandığı 46 HE 019 plakalı araç, Mehmet B.’nin kullandığı 38 PC 352 plakalı kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Ümit Koçer hayatını kaybetti.

Kayseri Argıncıkspor’un kalecisi olan Ümit Koçer’in acı haberi, amatör spor camiasını yasa boğdu. Acı haberi alan bir çok kişi sosyal medyadan baş sağlığı dileğinde bulundu.

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