Vali Günaydın: "Türk Polis Teşkilatımız, 176 yıldır büyük bir fedakârlık ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir"

10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla mesaj yayımlayan Vali Günaydın; "Gücünü milletimizden ve kanunlardan alan ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olan Türk Polis Teşkilatımız, 176 yıldır hukukun üstünlüğü ilkesinden hareketle, vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması, huzur ve güven ortamının tesis edilmesi, kamu düzenin sağlanması için büyük bir fedakârlık ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir. Emniyet Teşkilatımızın çok kıymetli mensupları; göstermiş oldukları olağanüstü gayretlerle, zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin, gerektiğinde canını hiçe sayarak üstlendiği her görevi layıkıyla yerine getirmiş, milletimizin gönlünde taht kurarak, güven ve takdirini kazanmıştır. Polisimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de her türlü zorluğun üstesinden gelerek, ülkemizin ve vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Emniyet Teşkilatımız, güvenlik hizmetlerinin yanı sıra üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile eğitimden spora, kültür ve sanata dair birçok alanda, özellikle genç nesillerimizde farkındalık oluşturmaya çalışmaktadır. Halkımızın da kendisine duyduğu güvenin bilinci içerisinde tüm gayretleri, vatan ve millet sevgisiyle, ilimizin güven ve huzur şehri olmasında, mesai mefhumu tanımadan görev alan bütün polislerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Türk Polis Teşkilatımızın 176. yıldönümünü kutluyor, şehit polislerimizi ve bütün şehitlerimizi, vefat eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir hayat temenni ediyorum. Görevleri başındaki emniyet mensubu tüm mesai arkadaşlarıma ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum" ifadelerine yer verdi.

