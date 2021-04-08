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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Melikgazi'de iki hayırsever, iki ziyaret

İHA

Melikgazi'de iki hayırsever, iki ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Hayırsever Osman Ulubaş ile Mehmet Altun’u ziyaret ederek yapılacak olan eğitim tesisleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kayseri şehrinin her ilçesinde, her mahallesinde mutlaka bir hayırseverin yatırım ve hizmeti bulunduğunu belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, ziyaret ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu; “Eğitim ve sağlık belediyemizin önceliklerindendir. Bu amaç ile anaokulu, ilk, orta ve lise okulları yaparak hizmete sunuyoruz. Sadece yeni binalar yapmadığımız gibi daha önce eğitim tesislerinde yenileme ve onarım gibi çalışmaları da yapıyoruz. Konu eğitim olunca hayırsever hemşerilerimiz olan Osman Ulubaş ile Mehmet Altun’u ziyaret ettik. Kendileri ile yapacağımız eğitim yatırımlarını görüştük. Yapımı tamamlanan ile yapımına başlanılacak olan eğitim tesislerimiz ile eğitime katkı sağladığımız gibi ülkemizi ve geleceğimizi, en iyi şekilde yetişecek gençlerimize emanet edeceğiz.”
Başkan Dr. Palancıoğlu, iki yıl içerisinde gerçekleştirilen eğitim yatırımları yanında aynı zamanda eğitimciye de hizmet verdiklerini ve destek olduklarını sözlerine ekledi.

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