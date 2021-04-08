Hes Kablo Kayserispor’un 5 haftalık maç programı belli oldu.
Hes Kablo Kayserispor’un 35.36.37.38 ve 39. haftalarda oynayacağı Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarının tarihleri ve saatleri belli oldu. Açıklanan 5 haftalık maç programında Hes Kablo Kayserispor 2 maçını Cuma, 1 maçını Salı günü, 1 maçını Çarşamba ve 1 maçını da Pazartesi günü oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre Kayserispor’un 5 haftalık müsabaka trafiği şöyle:
35 Hafta:
KonyasporKayserispor
16 Nisan Cuma / 16.00
Konya Stadyumu
36.Hafta
KayserisporGençlerbirliği
20 Nisan Salı / 16.00
Kadir Has Stadı
37.Hafta
Beşiktaş Kayserispor
23 Nisan Cuma / 19.00
38.Hafta
KayserisporDenizlispor
28 Nisan Çarşamba/ 16.00
Kadir Has Stadı
39.Hafta
MalataysporKayserispor
03 Mayıs Pazartesi / 16.00
Malatya Stadyumu
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.