Prof. Dr. Cem Gürgan: "Hiçbir macun tek başına çözüm değil" NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan: "Leblebi yarısı kadar diş macunu kullanın" "Tadını ve parasını sevdiğiniz bir markanın diş macunun kullanın"

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Prof. Dr. Cem Gürgan, diş macununun her fırçalamada leblebi yarısı kadar kullanılmasının yeterli olduğunu belirterek, aynı zamanda daha fayda sağlanabileceğine vurgu yaptı.

NNYÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan yaptığı açıklamasında, diş macunlarının birbirlerinin arasında büyük bir farkın olmadığına dikkat çekerek ağız bakımında sadece bir etken olduğunu söyledi. Gürgan ağız bakımında en önemli görevi fırçanın üstlendiğinin de altını çizdi. Gürgan, diş macunu kullanırken reklamlarda ki kadar diş fırçasının üzerini kaplayacak şekilde kullanılmasının yanlış olduğunu ifade ederek “Bu macunların içerisinde köpürten deterjan türü maddeler var. Köpürüp içerisindeki maddeler her yere yayılabilsin diye bu şekilde üretilmişlerdir. Ayrıca diş macununu ıslatmamak gerekir. Islattığınız zaman diş macunu daha hızlı köpürür. Köpüren bir şeyi ağızınızda tutamazsınız. Ya yutarsınız ya da tükürürsünüz. Yutmak istemeyeceğinize göre erkenden tükürmeye başlarsınız. Dolayısıyla macun ağız içerisinde kullanamadan atılmış olacak. Be sebeple yarım leblebi kadar kuru fırça ile uygulanmalıdır” dedi.



"Diş macunu seçiminde bilinen marka tercih edilmeli"

Macun seçiminde merdiven altı diye nitelendirilen ve adı duyulmamış marka yerine bilinen bir markanın tercih edilmesine dikkat çeken Prof. Dr. Gürgan, "Hangisinin tadını veya parasını seviyorsanız tüketici ona yönlenmeli. Diş macunlarının arasında bir fark olsa inanın firmalar o farkı tüketiciler mutlaka size sunarlar. Bu konuyla ilgili yılların çalışmaları var. Elbette içerisinde bulunan maddelerden çeşitli katkılar sağlanıyor. Ancak tek başına diş macunu yetse idi reçeteye hekimler diş macunu yazarlar idi. Bu konuda esas işi yapan fırçadır. Diş temizliği mekaniktir. Diş hekimleri olarak bizlerde diş taşı temizliğini çürük tedavisini kazıyarak yapıyoruz. Esas iş mekanik temizliktir. Biz ağız temizliğini yapmayınca ağız içerisindeki bakteriler çok mutlu oluyor. Önlerine tabir yerinde ise nefis bir sofra kuruluyor. Bu sebeple günde en az iki kez dişler fırçalanmalı. Sabah kahvaltıdan sonra akşam yatmadan önce bu temizlik gerçekleştirilmeli. Diş taşlarının oluşmasında en önemli sebep fırçalamanın yetersiz olması. Diş fırçalama bir anlamda koruyucu tedavi ve hekim kontrolü atlanmamalı. Diş macunu konusunda hiçbirisi tek başına ağız bakımında çözüm değil. En pahalısı da en iyi olduğunu söyleyende" ifadelerini kullandı.

