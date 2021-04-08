Meteoroloji'den 'zirai don' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren soğuk havanın etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlara zirai don uyarısı yapıldı.
Yapılan açıklama şu şekilde:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren yurdumuzun kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere soğuk havanın etkisi altına gireceği tahmin edildiğinden 13.04.2021 Salı günü sabahına kadar Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahamızda (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) zirai don riski olmasından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta üreticiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.