Kayserispor ve Bitexen arasında teknoloji iş birliği



KAYSERİ (DHA) Bitexen Teknoloji A.Ş., Kayserispor ile bir teknoloji iş birliğine imza attı. Bu anlaşmaya göre, Bitexen Teknoloji AŞ tarafından, Kayserispor´a ait bir mobil uygulama ve kripto para oluşturulacak.İTÜ ARI Teknokent´te geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye´de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alan Bitexen Teknoloji A.Ş. ile Süper Lig´in önemli takımlarından Kayserispor arasında bir teknoloji iş birliği imzalandı. Kayserilileri ve Kayserispor taraftarlarını kripto parayla tanıştırmayı hedefleyen Bitexen Teknoloji, Kayserispor için oluşturacağı uygulamayla da çeşitli avantajlar sunmayı hedefliyor.DHA-Ekonomi Türkiye-Kayseri / Merkez DHA

2021-04-08 14:17:08



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