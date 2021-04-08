Kabakcı şampiyonları ödüllendirdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Gaziantep’te düzenlenen Görme Engeliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Kayseri’ye 13 madalya ile dönen sporcuları ödüllendirdi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Gaziantep’te düzenlenen Görme Engeliler Atletizm Türkiye Şampiyonasında Kayseri’yi temsilen katılan sporcular toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonaya katılan; Kayseri Erciyes Görme Engelliler Spor Kulübü 6 Altın, 3 gümüş ve 1 Bronz madalya, Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü ise 1 Altın, 2 Gümüş madalya kazanarak ilimize toplamda 13 madalya ile döndü.

Şampiyon sporcuları İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezinde ağırlayan İl Müdürü Kabakcı sporcuları çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. Böylesine önemli Şampiyonalarda elde edilen başarıların kendisini gururlandırdığını dile getiren İl Müdürü Kabakcı sporcular ve antrenörler ile tek tek sohbet ederek tebrik etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak Görme Engelliler branşına her türlü desteği vereceğini söyleyen Kabakcı, Sporculara başarı temennisinde bulundu.

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