Kayserispor´da Antalyaspor mesaisi

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)Süper Lig´in 34´üncü haftasında sahasında Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ligin 34´üncü haftasında Fraport-TAV Antalyaspor´u konuk edecek Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, kondisyon çalışmaları gerçekleştirdi. Ardından yapılan çift kale maçla antrenman sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-08 16:17:32



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