Bakan Soylu'ya hakarete 2 yıl 4 ay hapis istemi

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Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de H.T. (22) hakkında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği suçlamasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, H.T. hakkında, geçen 29 Mart´ta sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonunda H.T. hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. H.T. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-04-08 16:35:39



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