Kayseri'de müstakil eve silahlı saldırı; 1 yaralı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, müstakil bir eve düzenlenen silahlı saldırıda Suriyeli 1 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi 102'nci sokaktaki müstakil bir evde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet E.'nin (35) yaşadığı eve kimliği henüz belirsiz bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Pencereden giren merminin isabet ettiği Ahmet E., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-04-09 01:18:20
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