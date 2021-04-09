Park ve bahçelerde bahar çalışması

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün bahar aylarıyla birlikte ilçedeki park ve bahçelerin tamamında çok yönlü bakım çalışmasına başlayacağını söyledi.

Bahar ayı ile birlikte parklarda çalışmaların yoğunluk kazanacağını belirten Dr. Başkan Mustafa Palancıoğlu, bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelindeki park ve bahçelerde bakım çalışması, oturma grupları ile kamelyaların bakımı, çocuk oyun aletlerin bakımı, spor aletlerin bakımı, çimlerin bakımı gibi çok yönlü bir çalışma gerçekleştirileceğini kaydetti. Çalışmalar kapsamında ekiplerin, yürüyüş yollarında ve oyun alanlarında vatandaşlara engel olan ağaçların uzayan dallarını budadıklarını ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, çocukların başta olmak üzere vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi için tüm önlemlerin alındığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.