Sultan Sazlığı'nda ilk kez alaca yalıçapkını görüldü



KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı´nda ilk kez görülen alaca yalıçapkını kuş türü objektife yansıdı.

Adını ve ününü Osmanlı İmparatorluğu Dönemi´ndeki sultanların avlak yeri olmasından alan Sultan Sazlığı, jeolojik devirlerde volkanik bir dağ olan Erciyes Dağı´nın yükselişiyle birlikte oluşan Develi-Yahyalı-Yeşilhisar ilçeleri arasında kapalı su toplama havzasının ortasında yer alıyor. 301 kuş türüne sahip olan Sultan Sazlığında ilk kez alaca yalıçapkını kuş türü görüldü. Kuş, objektife yansıdı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´nden yapılan açıklamada bilinen 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan Sultan Sazlığı Milli Parkı´nda bu kez de daha önce kaydı tutulmayan ve görüntüsü alınamayan alaca yalıçapkını kuş türü gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bölgede daha önce hiç görülmemiş kuş türlerini keşfetmenin artık neredeyse sıradanlaştığı alanda daha önce akkuyruklu kartal ve çok nadir olan siyah flamingo gözlemlenmişti. Listeye son olarak yalıçapkını kuş türünün eklenmesi de aslında alan için yapılan çalışmaların ne kadar yerinde ve isabetli olduğunun da bir göstergesi niteliğinde" denildi.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri DHA

2021-04-09 10:47:12



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