Yerli aşının Faz-2 çalışmalarında sona gelindi Aşının Faz-2 çalışmaları kapsamında ikinci dozu son gönüllülere uygulanarak sona erecek ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış: "Aşının şu ana kadar etkinliğinin iyi olduğunu düşünüyoruz"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından yeni tip korona virüs (Covid19) aday aşısının Faz2 çalışmaları kapsamında ikinci doz uygulamasında sona gelindi. 10 Şubat'ta Faz2 çalışmalarına başlanan inaktif aşı adayının ikinci dozu bugün son gönüllülere uygulanarak sona erecek.

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (ERAGEM) Covid19’a karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından desteklenen inaktif aşı adayının Faz2 çalışmaları kapsamında ikinci dozunun Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) son gönüllülere uygulanması bugün tamamlanacak. Aday aşının Faz2 ikinci doz uygulaması yapılan aşı gönüllüsü, ilk dozda hiçbir yan etki görülmediğini belirterek, aşı çalışmasına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Faz2 çalışmalarının ikinci doz uygulamasının bugün itibari ile sona ereceğini söyledi. 3 hafta içerisinde yapılan değerlendirmelerin ardından nisan ayı sonu gibi Faz2 çalışmasının sona ereceğini belirten Rektör Çalış, “Bilindiği gibi Faz2 aşamasını 250 gönüllü üzerinde gerçekleştirmekteyiz. Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirdiğimiz yerli aşımızın 10 Şubat 2021 tarihi ile Faz2 aşamasını geçmiştik. Faz2 aşamasını da 1. dozlama ve 2. dozlama şeklinde uygulamaya devam ediyoruz. Bugün gönüllülerimizin ikinci dozlamasınıda yapmış olacağız ve bugün itibarıyla da Faz2 aşamamızın ikinci dozlaması tamamlanmış olacak. Tabii ki Faz2 aşamasında özellikle etkinlik ile ilgili veriler ortaya çıkacak. Etkinliği araştırmacılarımız birinci dozlama uygulamasından itibaren takip ediyorlar. İkinci dozlamadan sonra ise özellikle iki veya üç hafta sonra gönüllülerden aldığımız kan örneklerindeki antikor oluşumu ve diğer parametrelere bakılarak etkinliği ortaya koymuş olacağız. Şu ana kadar etkinliğin iyi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü elimizdeki ilk veriler öyle gösteriyor. Faz2 aşamasının ikinci dozlamasının iki, üç hafta içerisinde etkinliğinin ortaya konulmasının ardından Faz2 aşamasının sonuçlarını Sağlık Bakanlığımıza bildireceğiz ve raporlayacağız. Sonrasında inşallah nisan ayının sonunda Faz2 aşaması bitmiş ve Faz3 aşamasına geçilebilecektir” diye konuştu.

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