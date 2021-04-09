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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kerem ile Aslı'nın gerçek sevdası sanal sergide anlatıldı

İHA

Kerem ile Aslı'nın gerçek sevdası sanal sergide anlatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), İran’ın İsfahan’dan Kayseri Erciyes’e uzanan ve Kayseri’de kavuşup, Kayseri’de yanan Kerem ile Aslı’nın hüzünlü ve çok az bilinen sevda hikâyesini canlı anlatımlı sanal sergi ile sanatseverlerle buluşturdu.
Yaptığı projeler ve el emeği göz nuru eserler ile Türkiye’de ilklere imza atan Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. yine çok önemli ve özel bir çalışma ile dikkatleri üzerine çekti. Kerem ile Aslı’nın hikâyesinin ‘Erciyes’te Bir Sevda Masalı; Kerem ile Aslı’ canlı anlatımlı sanal sergiyi, sanatseverler KAYMEK İnstagram ve Youtube sayfalarından izledi. KAYMEK A.Ş. Müdürü Denizhan Burhan sergi açılışında yaptığı konuşmada, “Şehrimizin çok özel ama az bilinen Kerem ile Aslı sevdasını konu alan canlı anlatımlı sanal sergimizle sizlerleyiz. KAYMEK’te eğitmenlerimiz tarafından hazırlanan sergimiz 3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde hazırlandı. 18 farklı el sanatı ve 24 eserden oluşan sergimizde Kerem ile Aslı hikâyesi siz sanatseverlerimizin beğenisine sunuldu. Sergimize konu olan bu masalımsı sevdanın hikâyesi 14 bölüme ayrılarak kronolojik dizilimle 3 boyutlu 14 eserle sunulurken, sergimizde Kerem ile Aslı sevdasının ayrıntılarını içeren 8 tablomuz ve 2 çini vazomuz yer almaktadır” diye konuştu. Sergide, sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla yüzde 90 atık malzemelerden yapılan minyatürler, tablolar ve vazolar hakkında bilgiler veren Burhan, daha sonra “Kerem ile Aslı, 16. yüzyılda İran’da bir şahın oğlu olan Kerem ile şahın hazinedarı olan keşişin Aslı isimli kızı arasında yaşanan bir sevda öyküsüdür. Kerem ile Aslı sevdasının İran’ın en önemli şehirleri olan İsfahan’dan Kayseri’ye uzanan hüzünlü yaşanmış gerçeğini aktaracağız” diyerek, 3 boyutlu 14 eserle hazırlanan Kerem ile Aslı’nın hikâyesini anlattı.
Burhan, 16. yüzyılda yaşanmış dillere destan bir aşk hikâyesinde acı maceralardan sonra Kayseri’de kavuşup, Kayseri’de yanan iki sevdalının küllerinin Erciyes’e gömüldüğünü muhteşem bir anlatımla sanatseverlere aktararak, “Erciyes Dağı’nın neresinde bilinmez ama iki aşığın küllerinin Erciyes’in Kayseri’ye bakan güzel bir köşesine gömüldüğü söylenir. Kim bilir belki de Erciyes’in her mevsim soğuk olması bundandır, belki de sevdalıların yanmasına inat, Erciyes üşütür insanı. Derler ki, o gün bugündür her bahar Kerem ile Aslı’nın küllerinden iki hasret gülü açar, biri kan kırmızı, biri kar beyaz, üzerinde sevda kuşları uçar. İnşallah bugün bir milat olur ve Kayseri, Kerem ile Aslı sevdasını Erciyes’in eteklerinde nasıl da yüzyıllardır ağırlandığı bilinir ve nesilden nesile taşıması adına milat olur. Çok az bilenen bu sevda masalını sizlerle paylaştık” diye konuştu. Canlı yayını izleyen sanatseverler sanal sergiyi çok beğendiklerini belirtirken, bazı sosyal medya kullanıcıları da ‘Tek kelimeyle şahane’, ‘Tüm emeği geçenlerin ellerine sağlık şahane görünüyor her şey’, ‘Kayseri’de böyle sergileri görmek çok mutlu etti’, ‘Bugüne kadar yapılmamış çok farklı, çok başarılı bir sergi olmuş’ ve ‘Muhteşem anlatım ve ciddi emek, tebrik ediyorum’ gibi yorumlar yaptılar.
KAYMEK, geçtiğimiz aylarda bir ilke imza atarak sergi faaliyetlerini sanal dünyaya taşımış, KAYMEK tarafından hazırlanan ‘Medeniyetin Dehası Mimar Sinan’ isimli canlı anlatımlı sanal sergi, Türkiye’de bir ilk olmuştu.

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