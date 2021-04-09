Başkan Büyükkılıç'ın söz verdiği 1038 kitap, Cizre için yola çıktı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı’nın başlattığı ‘Kayseri’den Cizre’ye Kitap Kampanyası’ kapsamında söz verdiği 1038 kitap, Şırnak’ın Cizre ilçesine gönderildi.

AK Parti Melikgazi İlçe Teşkilatı’nın geçtiğimiz hafta başlattığı Kayseri’den Cizre’ye kitap kampanyasına kayıtsız kalmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Melikgazi ilçe teşkilatımızın başlatmış olduğu kitap kampanyasına, belediye başkanımız Mustafa Palancıoğlu’nun daveti üzerine 1038 kitap ile katılıyor, Cizreli kardeşlerimize selamlar, sevgiler gönderiyor ve yavrularımıza başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın söz verdiği gibi 1038 kitap, Şırnak’ın Cizre ilçesine gönderilmek üzere kargoya verildi. Türk ve dünya klasiklerinin yanı sıra Kayseri tarihinin de yer aldığı kitaplar, Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

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