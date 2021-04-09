Kabakcı, şampiyon pehlivanları ağırladı

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Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı U15 KüçüklerYıldızlar GrekoRomen Milli Takım Seçmelerinde 1 Altın, 4 Gümüş ve 2 Bronz Madalya kazanarak Milli Takıma katılma başarısı gösteren pehlivanları makamında ağırlayarak ödüllendirdi.

U15 Küçük Yıldızlar GrekoRomen Milli Takım Seçmeleri Antalya’nın ev sahipliğinde yapıldı.

Şampiyonaya Kayseri'yi temsilen katılan Kayseri Şekerspor Güreş Takımı sporculardan Yusuf Yazıcı 68kg’da 1., Güreş Eğitim Merkezi Sporcularından Abdurrahman Çakır 48kg’da 2., Bünyamin Aydın 57kg 2., Taha Çakmak 75kg 2., Ahmet Eroğlu 62kg 2., Abdulsamet Uçar 38kg 3. ve M. Mustafa Gül 52kg’da 3. oldu.

Kayserili pehlivanlar aldıkları bu dereceler ile Milli Takıma katılma hakkı kazandı.

Şampiyon pehlivanları makamında ağırlayan İl Müdürü Kabakcı pehlivanları çeşitli hediyeler ile ödüllendirerek başarı temennisinde bulundu.

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