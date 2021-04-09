Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, ERÜ’de İKUM’u Ziyaret Etti

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte ERÜ İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni (İKUM) ziyaret etti.

Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile birlikte İKUM’u ziyaret ederek, Merkez Müdürü Prof. Dr. Zafer Sezer’den merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldılar.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyarette yaptığı konuşmasında önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Covid19’a karşı geliştirilen aşı adayı hakkında da bilgiler veren Rektör Çalış, “Bugün Faz2 çalışmaları kapsamında 2. dozlama uygulamamız sona eriyor. İki üç hafta içerisinde veriler ortaya çıkmış olacak. Bu etkinlik verilerimizi Sağlık Bakanlığımıza raporlayacağız. Faz3 çalışmamız Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) koordinatörlüğünde yapılacak. Erciyes Üniversite olarak bizler aşı adayımızın fikri mülkiyet haklarını da Sağlık Bakanlığı ve TUSEB’e devrettik. Yani şu anda bizim yerli covid19 aşımız Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği ve Sağlık Bakanlığı’nın yani devletimizin bir aşısıdır” dedi.

Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise konuşmasında aşı çalışmalarından dolayı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve ekibini tebrik etti.

Yıldız, şunları kaydetti: “Ülkelerin bulunduğu ortam içerisinde bazen savunma sanayinde, bazen iletişimde, bazen ise teknolojide ülkeler arası rekabetin çok kıyasıya olduğunu görüyoruz. Ama bugün en önemli konumuzun sağlık, pandemi ve covid19 ile alakalı olduğunu bilmekteyiz. O yüzden ülkemizde, değerli Rektörümüzün, Aykut hocamızın ve Zafer hocamız ile ekip arkadaşlarının koymuş olduğu katkı, yalnızca üniversitemizin ve Kayserimizin başarısı değil, ülkemizin bu sektördeki bağımsızlığı ile alakalı bir başarıdır. Fikri mülkiyet haklarının devri konusunda Sayın Rektörümüz ve Aykut Özdarendeli hocamızı gerçekten bu örnek davranıştan dolayı tebrik ediyoruz. Bu konunun sadece ticari bir konu olmadığını ve ülkenin en önemli tercihinin özellikle sağlık konusunda bu aşı olduğunu hep birlikte biliyoruz. Bu çalışmayı büyük bir heyecanla izliyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile beraber, komple uluslararası arenada Türkiye bu manada ismini duyurmuş olacak.”

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