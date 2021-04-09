Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de yoğun kar yağışı ve tipi etkili olacağını, oluşabilecek risklere karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada bugün akşam saatlerinde başlanması beklenen kar yağışının 11 Nisan'a kadar devam edeceği bildirilerek; "Yapılan son değerlendirmelere göre; kar yağışlarının bu akşam saatlerinden sonra etkisini artırması, yukarıda belirtilen alanlarda kuvvetli ve zaman zaman yoğun (520 cm, yükseklerde 2040 cm) olmak üzere hafta sonu da devam etmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgârla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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