Kayserispor´un Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor 

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) Hes Kablo Kayserispor, ligin 34´üncü haftasında konuk edeceği Fraport-TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig´in 34´üncü haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi. İdman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-04-09 16:28:04



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