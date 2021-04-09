102 arsa sahibi 16 yıldır ev sahibi olmayı bekliyor Mustafa Erdoğan: "Kayseri’de ticaret terörü var"

Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde 102 arsa sahibi yaptıkları basın açıklamasında, 2005 yılında ev sahibi olmak ümidiyle arsalarını müteahhitlere verdiklerini ancak aradan geçen 16 seneye rağmen evlerini alamadıklarını söyledi.

İlçeye bağlı Gültepe Köşk Mahallesi’nde bulunan 102 arsa sahibi, 2005 yılında arsalarını ev almak için müteahhitlere verdiklerini ancak 16 yıl geçmesine rağmen evlerinin teslim edilmediğini söyleyerek basın açıklaması yaptı. Arsa sahiplerinden Hasan Arslan; "Gültepe Köşke Mahallesi 32 bin 500 metrekare olan bir alan. Burası 2005 yılında 32 bin 500 metrekare alan hisseli tapu olarak 102 hissedar tarafından müteahhitlere ev almak için verildi. 2005 yılında verilirken sözleşmeler, anlaşmalar yapıldı ve buradan herkes ev almak umuduyla bekliyor. Fakat aradan 16 yıl geçmesine rağmen burada herhangi bir işlem yapılmadı, müteahhitler kendi binalarını yaptılar, arsa sahiplerine bir çöp vermediler. Komşularımızın vekalet verdiği insanlar, özünde arsa toplayıcılar. Daha sonra bu arsa toplayıcılar bir mimar bulurlar, burayı planlamasını isterler. Bizim sözleşmelerimizde 40 ay içerisinde arsa sahiplerinin evleri yapılıp teslim edilecekti. Fakat devam eden süre içerisinde bizi oyaladılar, kandırdılar, uğraştılar. Bir bina 12 senedir inşaat halinde bekliyor. Süreç içerisinde burası parçalana parçalana artık arsa sahiplerine ev verecek parsel kalmadı neredeyse" dedi.

Yetkililerden yardım beklediklerini kaydeden Arslan; "Bu insanlar; 1970’li yıllarda köyünden çıkıp gelen fakir insanlar. 3 keçisi, 5 koyununu satmış başını sokabilmek için arsa alıp briketten ev yapmış yoksul insanlar. 2005 yılında bu insanların evlerini yıktılar, şuanda hepsi mağdur. Hepsi tek bir çivi almış değil. Artık 102 hissedarımızın evlerinin yapılıp teslim edilmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimizden destek ve yardım istiyoruz. Biz vekalet verdik evet ama ne için verdik? 40 ay içerisinde önce bizim evlerimizi sonra kendi evlerinizi yapın’ dedik. Ama bu arkadaşlar iyi niyeti kötüye kullandılar" ifadelerini kullandı.

Arsa sahibi Mustafa Erdoğan ise mağdur olduklarını ifade ederek; "Bu memlekette terör var, hepimizin canı yanıyor. Bu vatanın içinde de bizim burada yurdumuz var. Kayseri’de ticaret terörü var. Bu terörün önüne devlet yetkililerimize sesleniyorum, önüne geçsinler. Bu da bir terördür. Ticaret terörüdür. Bizler mağduruz" şeklinde konuştu.

Bir diğer mağdur Döne Yiğit de arsalarını veren insanların 16 yıldır kirada oturduğunu aktardı. Yiğit; "Rahmetli babam buraları alırken fabrikaya gidip çalıştı, oradan geldi inşaata gitti çalıştı. Annem halı dokuyarak aldı. Şimdi buraları başka insanlar gelip gasp ettiler. Biz hakkımızı istiyoruz. Bu kadar insan kiraya gitti, 16 yıldır kira vermekte. Mağduruz" diye konuştu.

Mağdur olduklarını iddia eden vatandaşlar, ellerindeki pankartlarla yetkililerden yardım istedi.

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