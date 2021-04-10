Polis Haftası Tomarza'da kutlandı

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Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıl dönümü münasebetiyle Tomarza ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Polis Teşkilatı'nın 176. yıldönümü münasebetiyle Tomarza Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören sonrasında Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Düzenlenen tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından çelenk sunma ile son buldu.

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