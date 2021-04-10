Kayseri Bilim Merkezi ithal edilen 'Ferrofluid' maddesini üretmeyi başardı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Bilim Merkezi, başarılı bir çalışmaya daha imza atarak bilim sergilerinde kullanılması için yurt dışından ithal edilen nanoteknolojik ‘Ferrofluid’ maddesini merkez bünyesinde yerli imkânlar kullanılarak üretmeyi başardı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) destekli altı bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’nde yapılan çalışmalarla, farklı mühendislik alanlarında sızdırmazlık elemanı olarak da kullanılan ve supermanyetik bir nanomalzeme olan Ferrofluid maddesi patent sürecine girdi. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi Eğitmeni Kimyager Dr. Lütfiye Aydın tarafından özgün sentezi yapılan nanomalzeme, Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Erkan Yılmaz’ın da desteğiyle projelendirilip, üretim çalışmalarına başlandı. Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen Ferrofluid üretim çalışmalarında, yerli imkânlarla ithalat fiyatının ortalama dörtte biri maliyetle çok özel bir akışkan madde olan Ferrofluid üretildi. Dünyada, başlıca Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilen ve gerek sınai gerekse ekonomik anlamda önemli bir akışkan madde olan Ferrofluid’in, yerli imkânlar kullanılarak üretilmesi, başta maliyet konusu olmak üzere ülkeye büyük avantaj sağlayacak. Bu anlamda ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan söz konusu nanomalzeme, Kayseri Bilim Merkezi’nde yeni nanomalzemeler hakkında farkındalık sağlarken, bilim severler ve öğrenciler için de ayrıca önem arz ediyor.

Söz konusu proje kapsamında Kayseri Bilim Merkezi için yeni sergileme çalışmaları da planlanıyor. Ferrosaat gibi yeni bilimsel sergi düzeneklerinin dizayn çalışmaları hızla yürütülürken çalışma kapsamında yeni bir ürün tasarımı olan ferrosıvı saat için arduino yazılımlarının protipleri yapılıyor. Bu ürünün deneme aşamasında olduğu belirtilirken, bu sayede başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde kullanılabilecek yeni sergi ürünlerinin ve cihazların üretilmesinin önünün açılması hedefleniyor.

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