Palancıoğlu: "Şadırvanlar kültürümüz ve geleneklerimizin mirasını yansıtacaktır"

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Battalgazi Mahallesi’nde inşası devam eden Kemal Şallıoğlu Camisi yanına iki ayrı şadırvan yapılacağını söyledi.

Yapılacak olan şadırvanlar hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Battalgazi Mahallesinde yer alan Kemal Şallıoğlu Camisi yanına şadırvan yapacağız. İçerisinde hem abdest alınacak yerler hem de erkek ve kadınlar için ayrı WC’ler bulunacak. Hemşirelerimizin yoğun olarak kullandığı mekânlardan biri olan camilerimizin bahçesine şadırvan yapılması ile aynı zamanda estetik, temiz ve nitelikli yapıları bölgeye kazandıracağız. Şehrimizde bulunan camilerin birçoğunun şadırvanları bizim hizmet anlayışımız ile yapılan yatırımlarımızdır. Vatandaşlarımızın temiz ve islamiyete yakışır ortamlarda hizmet almalarını amaçlıyoruz. Şadırvanlar kültürümüz ve geleneklerimizin mimarisini yansıtacaktır. En kısa sürede inşaatını tamamlayacak ve hizmete açacağız" dedi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapılacak olan yeni şadırvanların Kayseri'ye ayrı bir güzellik ve estetik kazandıracağını sözlerine ekledi.

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