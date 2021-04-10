Yerli aşıda Faz-2'nin ikinci doz uygulaması tamamlandı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)TÜRKİYE'de insan denemelerine ilk geçilen Covid-19 aşı adayının geliştirildiği Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ), 250 gönüllü üzerindeki Faz-2 çalışmalarında, ikinci doz uygulaması tamamlandı.

ERÜ bünyesindeki Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi (İKUM) tarafından koronavirüse karşı geliştirilen ve Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'nca (TÜSEB) desteklenen Covid-19 aşı adayının Faz-1 çalışması, 44 gönüllü üzerinde yapılarak, 14 Aralık'ta tamamlandı. İnaktif aşının Faz-2 çalışmaları ise 250 gönüllü üzerinde 10 Şubat'ta başladı. Gönüllülere Faz-2'de ilk doz uygulaması, 13 Mart'ta tamamlandı ardından ikinci doz uygulamasına başlandı. 250 gönüllü üzerindeki Faz-2 çalışmalarında ikinci doz uygulaması ise bugün tamamlandı. Faz-2 çalışmalarında gönüllülerden elde edilen sonuçların Sağlık Bakanlığı´na bildirilmesinin ardından nisan ayının sonunda Faz-3 aşamasına geçileceği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-04-10 13:41:33



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