Kayseri Büyükşehir ekipleri hazır kıta

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla tüm tedbirleri alırken, kentte kırsal mahalleler dahil kapalı yol bulunmuyor. Kırsalda 7 ekip 109 personel 46 araç ile hazır kıta bekletiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, daha çok yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışını araç ve ekipmanları ile takip ederken, ekipler tarafından kapalı yol bulunmayan Kayseri’nin, yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışına da anında müdahale ediyor.



ERCİYES YOLU’NDA GECEGÜNDÜZ YOĞUN MESAİ

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri ise Erciyes Yolu’nda dün saat 21.30’dan itibaren gündüz de süren yoğun yol açma çalışmaları ile yolun kar nedeniyle kapanmasını önlerken, yol güvenliğinin sağlanması için azami gayret gösterdi. Bu kapsamda Erciyes’te karla mücadele ekibi, 1 greyder 5 kar küreme, tuzlama aracı ve 22 personel ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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