Develi beyaza büründü

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Kayseri'nin Develi ilçesi yağan kar ile beraber beyaza büründü.

Develi ilçesinde sabah saatlerinden itibaren başlayan Nisan karı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yağan kar, kısıtlamadan dolayı boş sokak ve caddeleri beyaza bürüdü. Meteoroloji'den alınan bilgiye göre, ilçede kar yağışının pazar ve pazartesi günü de devam edeceği bildirildi.

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