Kayserispor ile Antalyaspor 32. randevuda

Kayserispor ile Antalyaspor Süper Lig tarihinde 32.kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig’in 34.haftasında Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşacak. Kayseri Kadir Has Stadı'ndaki maçta iki ekip, Süper Lig tarihinde 32.kez birbirine üstünlük kurmak için çabalayacak.

Kayserispor ile Antalyaspor, bugüne kadar Süper Lig'de 31 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 8 kez kazanırken Antalyaspor 14 kez kazandı. 9 maç da berabere bitti. 31 maçta toplam 87 kez fileler havalandırıldı. Bu 31 maçta Kayserispor 42 gol atarken Antalyaspor ise 45 gol attı.

Sahasında oynadığı son 3 maçta Antalyaspor'a mağlup olmayan Kayserispor, 2 galibiyet 1 beraberlik elde etti. Ligin ilk yarısında Antalya’da oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 20 kazanmıştı. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

2020/2021 AntalyasporKayserispor 20

2019/2020 KayserisporAntalyaspor 22

2019/2020 AntalyasporKayserispor 22

2018/2019 AntalyasporKayserispor 00

2018/2019 KayserisporAntalyaspor 20

2017/2018 AntalyasporKayserispor 21

2017/2018 KayserisporAntalyaspor 20

2016/2017 AntalyasporKayserispor 21

2016/2017 KayserisporAntalyaspor 01

2015/2016 KayserisporAntalyaspor 00

2015/2016 AntalyasporKayserispor 11

2013/2014 KayserisporAntalyaspor 31

2013/2014 AntalyasporKayserispor 22

2012/2013 KayserisporAntalyaspor 20

2012/2013 AntalyasporKayserispor 30

2011/2012 AntalyasporKayserispor 10

2011/2012 KayserisporAntalyaspor 01

2010/2011 KayserisporAntalyaspor 20

2010/2011 AntalyasporKayserispor 21

2009/2010 AntalyasporKayserispor 40

2009/2010 KayserisporAntalyaspor 12

2008/2009 AntalyasporKayserispor 21

2008/2009 KayserisporAntalyaspor 00

2006/2007 KayserisporAntalyaspor 44

2006/2007 AntalyasporKayserispor 10

1997/1998 AntalyasporKayserispor 21

1997/1998 KayserisporAntalyaspor 31

1995/1996 KayserisporAntalyaspor 40

1995/1996 AntalyasporKayserispor 33

1994/1995 KayserisporAntalyaspor 42

1994/1995 AntalyasporKayserispor 20

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