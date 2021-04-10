Sulama kanalına uçan otomobilde, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi öldü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİMalatya karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, 18.00 sıralarında KayseriMalatya Karayolu Pazarören mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Şahan (36) yönetimindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Suya gömülen otomobilin içindeki aynı aileden Hüseyin Şahan, Semra Şahan (33), Mehmet Efe Şahan (2) ve Damla Şahan (24) olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Pınarbaşı Olcay DÜZGÜN
2021-04-10 21:38:50
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