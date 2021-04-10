Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı 

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Hes Kablo Kayserispor, yarın sahasında oynayacağı FraportTav Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Ligi'n 34 .haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor sahasında FraportTav Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 16.00’da Antalyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek olan Hes Kablo Kayserispor hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde bugün yaptığı son antrenman hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılar, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Hes Kablo Kayserispor ile FraportTav Antalyaspor arasındaki karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

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