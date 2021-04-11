Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi

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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle 3 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Beylik Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda, ev sakinlerinin kendini iyi hissetmemesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede evde bulunan 3 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edilerek, evdekiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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