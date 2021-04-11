Talas’ta anıza direkt ekim makinesi ile ekimler başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas’ta anıza direkt ekim makinesi ile ekimler başladı

İHA

Talas’ta anıza direkt ekim makinesi ile ekimler başladı

Talaslı çiftçiler, Talas Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu anıza direkt ekim makinesi ile bu yıl da tarlalarını ekmeye başladı.
Geçtiğimiz hafta Talas Belediyesi tarafından verilen tohum desteğinden sonra Talaslı üreticiler, şimdi de belediyeye ait anıza direkt ekim makinesi ile ekim çalışmalarını hızlı ve zahmetsiz olarak yapmaya başladı. Makine ile üreticiler yakıttan yüzde 80 ve maliyetten yüzde 50 oranında tasarruf sağlamış oluyor.
Talas Belediyesi’nin kendilerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getiren Talaslı çiftçiler, belediyenin sağladığı imkanlardan dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Bu yılki ilk anıza direkt ekim işlemini gerçekleştiren Kepez Mahallesi’nden çiftçi Erhan Gedikbaş, anıza direkt ekim makinesinin kendilerine büyük kolaylık sağladığını belirterek, “Anıza direkt ekim makinesi ile tohumu toprağımıza ektik, bu alet sayesinde hem daha az yakıt kullanarak hem de zamandan tasarruf sağlayarak işlemlerimizi yaptık. Bize bu imkanları sağladığı için Başkan Yalçın’a teşekkür ederim” dedi.
Talas Belediyesi tarafından geçtiğimi yıl tarıma ve hayvancılığa yönelik birçok çalışma başlatılmıştı. Anıza Direkt Ekim Makinesinin yanında Taş Toplama Makinesi, Kompost Gübre Karıştırma Makinesi ve Gübre Dağıtım Makinesi de çiftçilerin kullanımına sunulmuştu. Ayrıca yine koyun yıkma banyoluğu ve koyun kırkım makinesi ile de küçükbaş hayvan üreticilerine büyük kolaylık sağlanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi ...
Kayseri’de nisan karı kışı aratmadı
YEREL HABERLER Kayseri’de nisan karı kışı aratmadı
Kayserispor ile Antalyaspor 32.randevuda
YEREL HABERLER Kayserispor ile Antalyaspor 32.randevuda
Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını ...
Sulama kanalına uçan otomobilde, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi öldü
YEREL HABERLER Sulama kanalına uçan otomobilde, aynı aileden 1'i ...
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü Otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Otomobilin bagajındaki bebek arabası görenleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Kayseri'de feci kaza: 4 ölü Otomobilin sulama ...
Kayserispor ile Antalyaspor 32. randevuda
YEREL HABERLER Kayserispor ile Antalyaspor 32. randevuda
Kayseri'de leyleklere kar sürprizi
YEREL HABERLER Kayseri'de leyleklere kar sürprizi
Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti Yoğun kar yağışı altına kalan koyunlar kurulan çadırlara alındı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan ...
Develi beyaza büründü
YEREL HABERLER Develi beyaza büründü
Yeşilhisar'da Polis Haftası ziyaretleri
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da Polis Haftası ziyaretleri
Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı 
YEREL HABERLER Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını ...
Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir ilk: kapalı yöntemle yemek borusu kanseri ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir ilk: kapalı yöntemle ...
Kayseri Büyükşehir ekipleri hazır kıta
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir ekipleri hazır kıta
`kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya´ya ertelemek durumunda kaldık´
YEREL HABERLER `kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya´ya ...
Yerli aşıda Faz-2'nin ikinci doz uygulaması tamamlandı
YEREL HABERLER Yerli aşıda Faz-2'nin ikinci doz uygulaması ...
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Kayseri'de nisan karı
YEREL HABERLER Kayseri'de nisan karı
Palancıoğlu: "Şadırvanlar kültürümüz ve geleneklerimizin mirasını yansıtacaktır"
YEREL HABERLER Palancıoğlu: "Şadırvanlar kültürümüz ve ...
Başkan Gülsoy: "Polisimizin gösterdikleri özveri her türlü takdirin üzerindedir"
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: "Polisimizin gösterdikleri özveri her ...
Kayseri Bilim Merkezi ithal edilen 'Ferrofluid' maddesini üretmeyi başardı
YEREL HABERLER Kayseri Bilim Merkezi ithal edilen 'Ferrofluid' ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Karabörk'ün Polis Haftası mesajı
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve İl Emniyet Müdürü ...
Nisan karı Kayseri'yi beyaza bürüdü
YEREL HABERLER Nisan karı Kayseri'yi beyaza bürüdü