Hurma ve zemzeme zam da talep de yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurma ve zemzeme zam da talep de yok

İHA

Hurma ve zemzeme zam da talep de yok

Kayseri’de Ramazan öncesinde hurma ve zemzemler tezgahları süslerken, zam gelmeyen ürünlere vatandaşlardan fazla talep olmadığı ifade edildi.
Kayseri’de, Ramazan ayına sayılı günler kala hurma ve zemzemler tezgahlardaki yerini aldı. Geçen seneye göre zam yapılmayan ürünlere, vatandaşların talep göstermediği belirtildi. Kayseri’de hac ve umre malzemeleri satışı yapan Ahmet Diyarbekirli, “Tezgahımızda 5 çeşit hurmamız bulunmaktadır. Hurma fiyatları bu yıl 20 TL’den başlıyor, 100 TL’ye kadar hurmamız var. Geçen seneye oranla fiyatlarda bir değişiklik yok. Zemzemleri de litreler halinde satıyoruz. 250 cc olanlar 3 TL, 1 litrelikleri 7.5 TL’ye, 5 litrelikleri de 25 TL’den satıyoruz” ifadelerini kullandı.
Diyarbekirli, “Geçen seneye göre fiyat olarak aynı ama satış olarak yüzde 80 oranında durgunluk var. Bunun en büyük etkenlerinden biri korona virüstür. Gelen giden olmuyor. Esnafın da hali ortadadır. Özellikle hac ve umre kapalı olmasından dolayı çok durgun geçiyor. Normalde toplu iftarlarda insanlar gelip hurmasını ve zemzemlerini alıyordu. Bu sene onlar da olmayacak. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Talas’ta anıza direkt ekim makinesi ile ekimler başladı
YEREL HABERLER Talas’ta anıza direkt ekim makinesi ile ekimler ...
Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi
YEREL HABERLER Kayseri’de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi ...
Kayseri’de nisan karı kışı aratmadı
YEREL HABERLER Kayseri’de nisan karı kışı aratmadı
Kayserispor ile Antalyaspor 32.randevuda
YEREL HABERLER Kayserispor ile Antalyaspor 32.randevuda
Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını ...
Sulama kanalına uçan otomobilde, aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi öldü
YEREL HABERLER Sulama kanalına uçan otomobilde, aynı aileden 1'i ...
Kayseri'de feci kaza: 4 ölü Otomobilin sulama kanalına devrildiği kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Otomobilin bagajındaki bebek arabası görenleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Kayseri'de feci kaza: 4 ölü Otomobilin sulama ...
Kayserispor ile Antalyaspor 32. randevuda
YEREL HABERLER Kayserispor ile Antalyaspor 32. randevuda
Kayseri'de leyleklere kar sürprizi
YEREL HABERLER Kayseri'de leyleklere kar sürprizi
Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan Belediyesi yetişti Yoğun kar yağışı altına kalan koyunlar kurulan çadırlara alındı
YEREL HABERLER Yaylada mahsur kalan koyuncuların imdadına Kocasinan ...
Develi beyaza büründü
YEREL HABERLER Develi beyaza büründü
Yeşilhisar'da Polis Haftası ziyaretleri
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da Polis Haftası ziyaretleri
Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı 
YEREL HABERLER Kayserispor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını ...
Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir ilk: kapalı yöntemle yemek borusu kanseri ameliyatı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri Şehir Hastanesi'nde bir ilk: kapalı yöntemle ...
Kayseri Büyükşehir ekipleri hazır kıta
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir ekipleri hazır kıta
`kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya´ya ertelemek durumunda kaldık´
YEREL HABERLER `kar yağışından dolayı yarışın bu etabını Konya´ya ...
Yerli aşıda Faz-2'nin ikinci doz uygulaması tamamlandı
YEREL HABERLER Yerli aşıda Faz-2'nin ikinci doz uygulaması ...
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
YEREL HABERLER Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 yaralı
Kayseri'de nisan karı
YEREL HABERLER Kayseri'de nisan karı
Palancıoğlu: "Şadırvanlar kültürümüz ve geleneklerimizin mirasını yansıtacaktır"
YEREL HABERLER Palancıoğlu: "Şadırvanlar kültürümüz ve ...
Başkan Gülsoy: "Polisimizin gösterdikleri özveri her türlü takdirin üzerindedir"
YEREL HABERLER Başkan Gülsoy: "Polisimizin gösterdikleri özveri her ...
Kayseri Bilim Merkezi ithal edilen 'Ferrofluid' maddesini üretmeyi başardı
YEREL HABERLER Kayseri Bilim Merkezi ithal edilen 'Ferrofluid' ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve İl Emniyet Müdürü Karabörk'ün Polis Haftası mesajı
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş ve İl Emniyet Müdürü ...