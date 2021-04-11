Kayserispor - Antalyaspor maçının VAR hakemi Ali Şansalan

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Hes Kablo Kayserispor’un bugün sahasında oynayacağı FraportTav Antalyaspor maçın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Ali Şanasalan oldu.

Süper Lig'in 34. haftasında Hes Kablo Kayserispor, bugün sahasında FraportTav Antalyaspor konuk edecek. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalacak. Namanoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Maçın 4.Hakemi Emre Malok. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda ise Ali Şansalan oturacak. Şansalan’a AVAR olarak Yakup Özhan eşlik edecek.

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