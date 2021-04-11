Talas Belediyesi Nisan karına hazırlıklı

Talas Belediyesi Kış Çalışmaları Ekipleri, Nisan ayında yağan ve oldukça etkili olan kar yağışıyla birlikte gece boyunca kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Başta ilçenin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalleler olmak üzere Talas’ın tüm yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, ulaşımının aksamamasını sağladı.

Yolda kalan otobüs ve özel araçlara da müdahale ederek saplandıkları yerlerden kurtaran kış çalışması ekipleri, 42 araç ve 90 personelle 2 vardiya halinde kar kürüme, temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bunun yanı sıra ilçe merkezindeki yaya yolları ve kaldırımlar da mini kaldırım kürüme kepçesi ve süpürme araçlarıyla temizlenerek yaya trafiği güvenli hale getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.